為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 基隆市

    父親酒後「噗通」落基隆港 勇兒奮不顧身跳水及時救命

    2026/03/17 20:56 記者林嘉東／基隆報導
    基隆港務消防隊與基隆市消防局將邱姓父子送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

    基隆港務消防隊與基隆市消防局將邱姓父子送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區1名57歲邱姓男子，今天（17日）晚間到基隆港和一路港邊飲酒，酒後不明原因墜海；他的兒子見狀，奮不顧身跳入海中，趕在基隆港務消防隊與基隆市消防局趕抵前，將父親救上岸；還好邱姓父子意識清楚，送醫後已無大礙。

    基隆市消防局今天晚間7時9分獲報稱，有1名男子不明原因在中正區和平島和一路2巷掉落基隆港內；消防趕抵時，落海男子已被另名男子救上岸，2人意識清楚，趕緊將2人送醫救治。

    警方調查，落海的民眾是新北市汐止區的57歲邱姓男子，與友人在基隆港邊和一路與友人飲酒，他酒後不明原因掉落基隆港內；邱男墜海後，他的兒子見狀奮不顧身，跳入海中相救，將邱男救上岸。

    基隆港務消防隊與基隆市消防局獲報出動5輛救災車、2艘救生艇與10名隊員趕抵後，邱男的兒子已將邱男救上岸，2人意識清楚，消防隊員不敢大意，仍將2人送往基隆長庚醫院救治。

    警方調查，落海的邱姓男子晚間與友人在港邊飲酒，席間疑似不勝酒力後墜海，邱的兒子見狀跳水相救，才未釀成憾事。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    基隆港務消防隊與基隆市消防局將邱姓父子送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

    基隆港務消防隊與基隆市消防局將邱姓父子送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播