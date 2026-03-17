父親酒後「噗通」落基隆港 勇兒奮不顧身跳水及時救命

基隆港務消防隊與基隆市消防局將邱姓父子送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止區1名57歲邱姓男子，今天（17日）晚間到基隆港和一路港邊飲酒，酒後不明原因墜海；他的兒子見狀，奮不顧身跳入海中，趕在基隆港務消防隊與基隆市消防局趕抵前，將父親救上岸；還好邱姓父子意識清楚，送醫後已無大礙。

基隆市消防局今天晚間7時9分獲報稱，有1名男子不明原因在中正區和平島和一路2巷掉落基隆港內；消防趕抵時，落海男子已被另名男子救上岸，2人意識清楚，趕緊將2人送醫救治。

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警方調查，落海的民眾是新北市汐止區的57歲邱姓男子，與友人在基隆港邊和一路與友人飲酒，他酒後不明原因掉落基隆港內；邱男墜海後，他的兒子見狀奮不顧身，跳入海中相救，將邱男救上岸。

基隆港務消防隊與基隆市消防局獲報出動5輛救災車、2艘救生艇與10名隊員趕抵後，邱男的兒子已將邱男救上岸，2人意識清楚，消防隊員不敢大意，仍將2人送往基隆長庚醫院救治。

警方調查，落海的邱姓男子晚間與友人在港邊飲酒，席間疑似不勝酒力後墜海，邱的兒子見狀跳水相救，才未釀成憾事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

基隆港務消防隊與基隆市消防局將邱姓父子送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

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