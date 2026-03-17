快存水！貢寮1000毫米水管破管 基隆中正、信義區11234戶、瑞芳1410戶

新北市貢寮區台2線86.5K+500處今天（17日）17時發生口徑1000毫米自來水管爆管事故，因應水公司搶修作業，瑞芳警分局已封閉雙向車道，預計18日16時恢復供水。（新北市政府警察局瑞芳分局提供）

新北市貢寮區台2線86.5K+500處，今天（17日）17時發生口徑1000毫米自來水管爆管事故，預估受影響戶數為基隆市中正區、信義區11234戶、新北市瑞芳區1410戶，合計影響1萬2644餘戶。台水一區處已調派人力與機具進場進行緊急搶修作業，請受影響住戶儲水應變。水公司表示，預估明天（18日）16時完成搶修，恢復供水。

公路局北區養護工程分局表示，配合自來水公司進場搶修，已封閉雙向車道，請用路人遵循標誌及交管人員指示，減速慢行或提前改道行駛，避開施工路段，維護行車安全。

請繼續往下閱讀...

警方已在事故地點兩端設置管制點，替代路線是台2線99K處接台2丙線，經東碇路、台2丁線，再接台62線回到台2線。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

停水期間，如有重大用水需求，可聯絡基隆服務所（02）2425-2103、（02）2423-4195，並已備妥水車待命支援。民眾如有相關用水問題，可持續關注台水公司公告或撥打客服專線1910，掌握最新搶修進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法