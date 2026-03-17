台銀襄理追蹤3年助5受害人找回130萬血汗錢 基議長童子瑋表揚

台灣銀行基隆分行襄理柳金鳳（中）發現帳戶異常報警，並將帳戶金錢返還5被害人，基隆議長童子瑋（圖右）、基隆市警察局長林信雄（圖左）今天到台銀獻花。（記者俞肇福攝）

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳為發還一筆被凍結逾3年遭詐騙款項，與基隆地方法院法官、基隆市警察局通力合作，循線查出被害人，並將新台幣130萬元原封不動還給5名被害人；基隆市議會議長童子瑋、基隆市警察局長林信雄，今天（17日）下午前往台銀基隆分行表揚柳金鳳，童子瑋並致贈柳金鳳鮮花及紅包。

童子瑋說，防範詐騙犯罪，一直是政府與社會各界努力的方向；除了警方持續查緝外，身處第一線的銀行人員，其實也扮演非常關鍵的角色。

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他表示，最近台灣銀行基隆分行發生一件讓人很感動的事情。高級襄理柳金鳳在3年前一起詐騙事件中，協助通報並啟動帳戶凍結機制，當時保住了約130萬。但因為詐騙集團層層轉帳，這筆錢一度找不到真正的被害人。最近在柳襄理的鍥而不捨和法官、警方協助下，終於找到5名被害人，也將這筆血汗錢一一歸還。

​童子瑋說，這3年來柳金鳳一直把這件事放在心上，沒有放棄尋找被害人，這樣的堅持真的非常令人敬佩。童子瑋說，他一知道這件事情，特地與警察局林局長到台灣銀行送上一束花，也準備了一個小紅包，向柳襄理表達心意，向每一位在崗位上認真負責、兢兢業業努力防範詐騙的銀行行員、警察說聲謝謝，有你們真好。

柳金鳳說，謝謝童議長與林局長送花，這是她身為行員該做的事，衷心希望台灣的詐騙越來越少，也希望銀行行員在做關懷時，民眾能如實告知，不要聽從詐騙集團，詐團教你講什麼你就說什麼，按照詐團版本來騙銀行行員；柳金鳳說，銀行行員關懷臨櫃辦業務的民眾，有些民眾被問到時，還很生氣為何自己的存款還要被行員問東問西，銀行行員是要幫民眾保護存款。

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