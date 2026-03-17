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    首頁 > 基隆市

    童子瑋與小英總統共進午餐 打電話跟宋楚瑜視訊祝壽

    2026/03/17 06:43 記者俞肇福／基隆報導
    前總統蔡英文（圖右）今天（16日）走訪基隆，中午與民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖中）、前基隆市長林右昌（左）餐敘。席間，撥視訊電話向親民黨主席宋楚瑜祝壽。（記者俞肇福截圖，影片為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    前總統蔡英文（圖右）今天（16日）走訪基隆，中午與民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖中）、前基隆市長林右昌（左）餐敘。席間，撥視訊電話向親民黨主席宋楚瑜祝壽。（記者俞肇福截圖，影片為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    首次上稿 03-16 22:43
    更新時間 03-17 06:43

    前總統蔡英文昨天（16日）上午輕車簡從到基隆，在前基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋陪同下走訪基隆建設，童子瑋中午以地主身分宴請蔡英文吃午餐，童子瑋在席間特地邀請蔡前總統、林右昌撥視訊電話，向親民黨主席宋楚瑜提前祝賀生日快樂（宋楚瑜是農曆3月16日生日）。

    宋楚瑜在電話中表示，他依然記得當年與蔡英文總統的共同合作，為兩岸和解、政黨和解，以及族群的和解。他說，這都是當年一起為台灣自由民主價值所奮鬥的回憶，相信能讓所有在台灣的人都感到驕傲。蔡英文則回應，當年也感謝宋楚瑜在她遭遇困難時，都能拔刀相助，她也非常感謝「宋主席一路照顧」。

    宋楚瑜說，童子瑋也常常跟他提到，其實大家都可以在維護台灣自由民主的價值上，有共同的未來，未來也可以一起在民生制度上，攜手共同努力。童子瑋則提到，他能夠選上議長，也是當年有宋楚瑜主席的幫忙跟協助，蔡英文也再次謝謝宋楚瑜支持，讓童子瑋當選議長。

    蔡前總統也主動邀請宋楚瑜有空來基隆玩，宋楚瑜電話中隨即爽快答應，未來若有其他機會，再一起到基隆，4人來走走看看。

    親民黨主席宋楚瑜與前總統蔡英文視訊電話。（記者俞肇福截圖，影片為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    親民黨主席宋楚瑜與前總統蔡英文視訊電話。（記者俞肇福截圖，影片為童子瑋進步基隆辦公室提供）

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