    縣市長、議員提名藍白合？ 黃國昌：政策願景優先

    2025/11/16 12:05 記者俞肇福／基隆報導
    民眾黨主席黃國昌今天在基隆受訪時指出，媒體關心藍白合推一組最強候選人，他是採開放態度。（記者俞肇福攝）

    民眾黨主席黃國昌今天在基隆受訪時指出，媒體關心藍白合推一組最強候選人，他是採開放態度。（記者俞肇福攝）

    民眾黨秘書長周榆修曾說過2026年縣市長或議員提名，最晚不希望拖到2026年3月後，國民黨中央釋出善意說明年3月前就會決定。民眾黨主席黃國昌今天（16日）在基隆被問到藍白陣營提名問題說，兩個政黨彼此間合作的初衷都一樣，就是讓台灣變得更好、讓台灣人過更好生活，所以一開始，比較重要事情是雙方在地方治理上的共同願景、想法及推動的改革政策，先從政策、願景著手。

    民眾黨今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦的「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇」，這是民眾黨第三場系列座談。黃國昌說，選舉上，民眾黨保持最大善意跟誠意，因為兩黨各自有各自的提名跟徵召作業，彼此間要進一步談選舉上合作，需要有相當耐心、誠意跟善意，不過他相信如果雙方保持相同態度，整個時程上也希望能順利推進，不過更重要的是，當民進黨不斷撕裂社會，造成人民衝突時候，要展現什麼具體作為來團結台灣。

    對於民眾黨、國民黨如何產生最強的一組候選人，究竟是採取全民調或互比民調？黃國昌指出，現在還沒必要進入細節，有心讓台灣更好、地方發展更好，「都是採用相當開放態度」，本於最大誠意跟善意，因為大部分民眾最關心的是端出什麼樣的政策牛肉，讓每個城市變更美、更幸福。

    民眾黨今天舉辦的「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，國民黨籍基隆市長謝國樑、民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳均出席，媒體進一步詢問黃國昌，基隆市未來有無其他藍白合作機會？黃國昌表示，地方聯合治理論壇是系列論壇，全國北中南最少各辦1場。這幾年也看到地方聯合治理議題不會只是空談，例如謝國樑跟邱佩琳，雖屬不同黨派，但合作無間，推出讓市民有感的政績，是地方聯合治理非常好的示範。

