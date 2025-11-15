基隆和平島地質公園 獲企業海洋永續貢獻獎

基隆和平島地質公園長期與學校合作海洋環境教育。（環境友善種子提供）

基隆和平島地質公園，長期深耕海洋教育、環境保育與生態復育，今（2025）年獲得海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」，為基隆北海岸唯一獲獎的，由副總統蕭美琴頒獎。

海洋委員會於台北101舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，表揚積極推動海洋永續的企業，共有17家業者獲獎，和平島地質公園為基隆北海岸唯一獲選之企業。

和平島地質公園擁有珍貴的海蝕地形與多樣的潮間帶生態，園區以「教育為核心、行動為實踐」為願景，將環境教育與保育緊密結合。近年推動的「潮間帶公民科學家計畫」，由地高中生、居民參與生態監測，建立長期潮間帶生態資料，讓科學研究成為全民參與的行動。

同時，園區與在地國小學童培育「小小解說員」，讓孩童從探索自然開始理解海洋的重要。在生態復育上，和平島地質公園不僅注重園區生態的保育，實施禁止採補的政策，也每年度進行潮間帶與水域的海洋生態調查，目前已在水池記錄超過400餘種生物。並且定期與財團法人自然保育與環境資訊基金會合作，進行周邊海域珊瑚礁體檢。也與國立臺灣海洋大學、財團法人緯穎永續基金會及金屬工業研究發展中心合作，利用廢蚵殼與石材進行3D列印，打造「珊瑚花園」基座，推動珊瑚環境教育。

和平島地質公園董事總經理黃偉傑表示：「我們希望讓更多人看見海洋，不只是風景，而是生活的一部分。」持續與社區、學校及企業共同推動海洋保育。

