    首頁 > 基隆市

    公車司機對10歲姪女伸狼爪 否認犯行遭重判9年

    2025/11/14 19:12 記者林嘉東／基隆報導
    基隆地方法院。（資料照）

    基隆地方法院。（資料照）

    基隆市陳姓公車司機趁年僅10歲的姪女（小敏）暫住他家時，被控摸小敏胸部2次、再趁小敏幫忙做家事，到他房間收衣服機會，將小敏強壓在床上指侵1次。基隆地院審結，依陳男犯成年人故意對兒童犯利用權勢猥褻罪與強制性交罪，合併判處9年徒刑。

    判決指出，陳男被控趁小敏暫住他住處，前年6月間趁小敏放學回家，家中只有他與小敏在家時，在廚房強摸她胸部，小敏隱忍不敢聲張；未料，陳男竟食髓知味，隔沒幾天又在廚房摸小敏胸部。

    隔月，小敏放暑假時，陳男被控趁小敏到他房間收衣服時，把小敏強壓在床上，不顧小敏掙扎、反抗，強摸小敏臀部後，再以2根手指，強行插入小敏下體；小敏遭指侵後，趁倒垃圾時向鄰居哭訴慘遭陳性侵，經鄰居通報學校報警追查，警方將陳男依涉犯成年人故意對兒童犯利用權勢猥褻罪與強制性交罪起訴。

    法院審理時，陳男辯稱，他是無意打鬧時摸到小敏的胸部2次，當下有跟小敏說對不起；至於小敏指控他指侵的部分，陳又辯稱是個誤會，是小敏誤會他了。

    不過，法官依通報的鄰居、小敏老師、輔導老師、輔導紀錄與小敏描述事發經過等事證，認為陳男為小敏的姑丈，竟無顧人倫關係，猥褻小敏2次，指侵小敏1次，致小敏身心受創嚴重，犯後卸詞否認犯行，迄未彌補小敏，依陳男犯成年人故意對兒童犯利用權勢猥褻罪與強制性交罪分別判處1年與8年徒刑，合併應執行9年徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

