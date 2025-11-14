北北基宜雨還在炸 慎防瞬間大雨及強陣風

北北基宜4縣市仍要慎防豪、大雨。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署夜間發布豪、大雨特報提醒，受東北季風影響，夜間到今天（14日）基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨及強陣風，連日降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報範圍：基隆市全境；新北市北海岸淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區；台北市山區士林區、北投區。

大雨特報範圍：台北市平地松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區；新北市平土地板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區及山區三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區；宜蘭縣全境。

氣象署也提醒，東北風偏強，17個縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。

基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖易有長浪發生，目前新北（龍洞、富貴角）、宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東（蘭嶼）、馬祖已觀測到3到6公尺浪高。週五一整天都要特別注意安全。

東北季風偏強，17個縣市要留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

東北季風偏強，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖都要留意長浪。（擷取自中央氣象署網站）

