基隆改善5校通學道路 學生通行更安全友善

基隆建德國小前人行道拓寬路面也平整。（基隆市教育處提供）

2025/09/13 11:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為改善學生通學安全，基隆市政府工務處、交通處及教育處合作推動學童通學安全改善工程，爭取內政部國土管理署補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，近期已完成武崙國中、國小等5所學校，包括破損、路幅狹小濕滑、標誌等都已改善，後續將持續檢視各校通學環境規劃改善。

教育處指出，建德國中與建德國小原本通學路面破損不完整、路幅狹小及路面濕滑；武崙國中及武崙國小改善前通學路寬不足、坡陡不好走；中和國小則有路牌標示不清的問題，透過專業規劃評估並運用相關工程措施，目前已完成改善。

武崙國小校長楊志欽表示，工程完工後，不僅動線清楚，還結合了環境美化，讓孩子們每天上下學都能走在一條安全、舒適的道路上。

建德國中校長沈俊光則說，通學步道完整連通到下方建德國小，為學生提供了一條連貫、安全且友善的通行動線，並因應基隆多雨的氣候採用止滑材質，讓學童在雨天也有更安全的通學環境。

中和國小校長賴麗雯也表示，標示道路號誌及標線變得清楚明確，不僅路幅有感擴增、路面變得平順，提升了用路人的辨識度與交通安全。

教育處表示，後續將規劃安樂高中周邊道路改善工程，其他各區學校的通學環境也持續檢視規劃。

基隆中和國小前步道路幅增加、鋪面平整。（基隆市教育處提供）

基隆武崙國中校前增設防護欄杆 。（基隆市教育處提供）

