基隆「國家新城」社區牌樓老舊 明年編預算拆除

矗立在基隆市安樂區樂利三街國家新城社區外的白牆牌樓，已經有半世紀歷史。（記者俞肇福攝）

2025/09/12 19:59

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市安樂區樂利三街「國家新城」社區住戶逾萬人，國家新城入口處有一明顯白色水泥外牆的雙十「廾」牌樓，大約有50、60年歷史，但因年代久遠，影響社區進出整體動線，基隆市政府今天（12日）召開拆除說明會，2026年編列預算拆除；另外，因為該區域有5叉路口匯集，將重新規畫動線。

舊城門牌樓左邊寫著「五福社區」，右側寫「六合社區」，橫梁寫「安和樂利」，牌樓左手邊就是基隆客運國家新城總站，最早國家新城這個區域有很大區域是屬於七堵區，後來才統一畫歸為安樂區。

從小在國家新城出生、長大的基隆是議員鄭愷玲說，國家新城舊城門旁有國道客運及市公車站牌，是社區進出的重要交通節點，市府工務處已編列115年度預算執行拆除作業。拆除後的標線號誌、候車空間、公車動線等，應提出妥適規畫，請工務處彙整以利完善該區域動線及居民需求。

鄭愷玲表示，希望基隆客運釋出部分空間，以利市公車及國道公車候車使用，建請立委林沛祥辦會勘，邀國有財產署、基隆客運公司及市政府、區公所、里辦公室等單位場勘，研議拆除牌樓可行性。並請工務處研議樂利三街山海關社區至二信國小間，拓寬為上、下個2線道，紓緩該路段嚴重壅塞問題。

安樂區六合里長潘德發說，這個牌樓歷史很久啦，他印象中他出生時就已經矗立在此處，是國家新城社區設置時就興建，可以說是國家新城地標，大家搭公車或基隆客運，只要看到牌樓就知道國家新城到了。但由於建物老舊，人口倍增的國家新城，車流量變大，妨礙交通動線，牌樓拆除後，對國家新城社區及交通動線都有所幫助。

圖為國家新城社區外的白牆牌樓。地方盼連週邊候車亭一併拆除，重新規劃交通動線減少視覺死角。（記者俞肇福攝）

