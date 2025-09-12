為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆市

    知名咖啡連鎖店裝潢疑造成鄰宅牆裂 施工單位承諾修繕

    知名咖啡連鎖店裝潢施工疑損疑，鄰房出現百餘條裂痕。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/12 16:42

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國內知名連鎖咖啡品牌擬進駐基隆信義區深溪路，今年初在2棟連棟透天厝施工裝潢，但附近民房在5月間發現家中牆壁出現許多不規則裂痕，懷疑鄰房施工有關，雙方都委託專業技師鑑定，結果見解不一，向市議員陳宜及市府陳情，今天協調，雙方達成共識，施工方承諾協助鄰房修繕補強，並持續安全監控。

    許姓民眾表示，今年5月起發現家中地下室到5樓的牆面，出現了上百條不規則的龜裂，呈現45度夾角，看起來與一般地震產生的裂紋不同，懷疑是鄰房的施工造成，找來桃園市的結構技師鑑定，認為對結構可能會有影響。

    因許姓民眾提出異議，施工單位也找來基隆市的結構技師鑑定，認為施工過程不會對許姓民眾的房子造成不良影響。雙方鑑定結果不一，因此向市議員陳宜與市府陳情協調。

    市府都市發展處找來第三方公正單位進行鑑定，認為許姓民眾的房屋結構安全，陳宜與都發處昨進行協調會，會中雙方達成共識。許姓民眾要求施工單位保證，房屋結構無虞，施工單位承諾，會協助裂縫修繕補強。

    陳宜與議長祕書、市議員張顥瀚祕書，也要求施工單位必須持續監控施工現場情況，並建立暢通的溝通管道，確保住戶安全。

    知名咖啡連鎖店裝潢施工疑損疑，鄰房出現百餘條裂痕，市議員陳宜（右）出面協調。（記者盧賢秀攝）

    知名咖啡連鎖店裝潢施工疑損疑，鄰房出現百餘條裂痕。（記者盧賢秀攝）

