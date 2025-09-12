為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　基隆市

    樂器行男員工求男客「吹吹」被拒強摸鳥 賠10萬獲緩刑

    阿強被依強制猥褻罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。示意圖。（資料照）

    2025/09/12 17:15

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一家樂器行前員工阿強（化名）被控向男顧客介紹樂器時，詢問對方可否口交遭拒，拿手機撥色情影片給男客看，手伸入對方褲內摸「鳥」。基隆地院審理時，考量阿強與被害人達成10萬元和解，依強制猥褻罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

    判決指出，阿強2年前向男顧客介紹爵士鼓，被控強拉住顧客不讓離去，詢問對方可否口交遭拒，竟以手機撥放色情影片給對方看，再把手伸入被害人褲子內摸下體，強制猥褻得逞。

    警方獲報調閱店內監視器畫面發現，阿強拉住被害人不讓離去，還查出阿強犯後傳訊息給被害人「Sorry啦。感覺嚇到你了」、「眼睛閉起來呀。反正感覺都一樣」，佐證犯行；警訊後將阿強依涉犯強制猥褻罪嫌送辦。

    檢察官調查時，阿強坦承犯行，與被害人達成調解，須如期賠償被害人10萬元；檢方將涉犯強制猥褻罪起訴後，向法院聲請改依協商程序而為判決；法官審酌阿強已獲被害人原諒，依阿強犯強制猥褻罪，判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

