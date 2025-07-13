藍委通過普發1萬救罷免 「基隆絕沛」：國人不會支持

罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸指出，國民黨立委在7月11日通過普發現金1萬元，這是很可笑的事情，把自己職權混淆。（記者俞肇福攝）

2025/07/13 14:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會公告7月26日為大罷免投票日，罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸指出，國民黨立委在7月11日通過普發現金1萬元，這是很可笑的事情，行政院是制定預算，立法院是審查預算，國民黨立委把職權搞混，自己編列預算，掏空國庫債留子孫，這樣情況令人無法接受；陳青逸說，國民黨立委通過普發1萬元現金，來遮羞過去亂刪除預算的行為。他相信，國人不會因為國民黨立委通過普發現金1萬元的作法，就會投下不同意罷免票。

罷團「基隆絕沛」今天（13日）前往七堵南興市場宣講罷免活動；罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸、民進黨基隆市議員鄭文婷、許淑華與台灣北社社長羅浚晅醫師一起到市場宣講，受到支持者的歡迎。

請繼續往下閱讀...

陳青逸表示，罷免團體「基隆絕沛」近來在車站、市場與街頭上宣講，民眾主動索取紙扇、文宣品，給罷團舉起大拇指比讚！有的汽車駕駛也按喇叭呼應，罷免的選情越來越好，他拜託基隆鄉親「1人拉3票、衝過8萬票」！讓「大罷免大成功」！

鄭文婷指出，普發現金給民眾不是不能執行的政策，蔡英文總統任內也普發6000元，給民眾解決疫情期間的困境；她想請問，台灣現在有困境嗎？只有國民黨與民眾黨立委親共，造成自己的困境。為何要凍結台電1000億元補助案？很顯然藍白立委只想救自己選情，不想為民眾謀福利。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，國民黨立委通過普發一萬元現金，很顯然藍白立委只想救自己選情。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法