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    確定了！日本頂級郵輪「海洋富士號」將來台停靠7港口

    日本頂級郵輪「海洋富士號」，將停靠台灣7處港口。（三井海洋郵輪提供）

    日本頂級郵輪「海洋富士號」，將停靠台灣7處港口。（三井海洋郵輪提供）

    2025/07/13 13:21

    〔記者洪定宏／高雄報導〕備受台灣船迷關注的日本頂級郵輪「海洋富士號」，不僅確定將於今年9月23日首航基隆港，預報直到明年12月，共將停靠台灣7處港口，部分航次更以基隆、蘇澳、花蓮為母港。

    台灣港務公司強調，今年7月10日至7月12日，公司團隊出席第12屆「濟州郵輪論壇」期間，拜會三井海洋郵輪總裁向井常吉，他說已安排旗下「海洋富士號」在今年與明年造訪基隆、台中、安平、高雄、花蓮、蘇澳、澎湖等7處港口，將「一網打盡」台灣港群，並在基隆、蘇澳、花蓮有部分多母港作業；未來將台灣視為東亞航線具潛力且核心的據點，以創新郵輪產品型態，提供消費者選擇。

    台灣港務公司指出，「海洋富士號」為旗艦級中型郵輪，隸屬日本商船三井集團旗下「三井海洋郵輪」品牌，總噸位約3萬2000噸，可搭載約450位旅客，9月23日首航基隆港，截至明年12月已預報24航次。

    台灣港務公司也拜會其他郵輪及旅遊業者，獲得正面回應。例如地中海郵輪東京辦公室/日韓總裁Oliviero Morelli表示，將評估增加來台掛靠航次，研議與東南亞的旅行社合作，增加Fly-Cruise的來台旅客，提升彈性與市場吸引力。

    Japanet旅遊寄港地觀光課課長村田英祐指出，明年持續安排地中海榮耀號包船掛靠基隆2航次，評估出港時施放煙火。樂天旅遊處長Roy Jung也評估除基隆港，可能逐步增加台中、安平、高雄、花蓮、澎湖等港口。

    日本頂級郵輪「海洋富士號」，將停靠台灣7處港口。（三井海洋郵輪提供）

    日本頂級郵輪「海洋富士號」，將停靠台灣7處港口。（三井海洋郵輪提供）

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