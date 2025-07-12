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    首頁　>　基隆市

    基隆休閒會館掛羊頭賣狗肉 警逮16麻將賭客移送負責人

    基隆市愛一路一家休閒會館以棋牌社為幌子，實則經營麻將賭場，被警一分局警方剿破。（記者林嘉東攝）

    基隆市愛一路一家休閒會館以棋牌社為幌子，實則經營麻將賭場，被警一分局警方剿破。（記者林嘉東攝）

    2025/07/12 18:01

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市愛一路一家休閒會館以經營棋牌社為幌子，實則經營麻將賭場。基隆市警一分局昨天一舉查獲16名賭客，賭資5萬多元；警方訊後將張姓女負責人、王姓等3名員工依涉犯賭博罪嫌移送法辦。

    警方調查，張姓女負責人向基隆市政府申請經營棋牌社，租下愛一路住商混合大樓3樓成立博寶休閒會館，表面上以棋牌社名義，讓民眾可以上門切磋牌技，卻提供電動麻將桌，與投幣機台讓賭客投幣兌換籌碼對賭，賭客打完一將後，籌碼多的向籌碼少的兌換成現金，賭客彼此間無法兌現找零，店家則提供現金，供對客兌換。

    警方調查，張女經營的休閒會館還會向每桌賭客收取每將150到300元不等場地費，提供包括高級麻將座椅、華麗裝潢，營造高檔舒適的環境，讓賭客有賓至如歸的感受；張女經營2年多來，店內經常高朋滿座。

    基隆市警一分局偵查隊掌握，昨天傍晚6點左右與忠二路派出所警員登門查緝，查獲16名賭客、賭資5萬多元。據指出，王姓賭客等人坦承支付店家每人150元或300元場地費，張女也坦承向賭客收取每桌600或1200元場地費；警方訊後，將張女、王姓等3名女員工依賭博罪嫌移送法辦。

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