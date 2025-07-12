紓解壅塞 基隆新豐路、和豐街將拓寬

基隆新豐街162巷口至和豐街將拓寬，紓緩新豐街交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

2025/07/12 13:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正區新豐街大型社區林立，但新豐街路寬只有10公尺寬，上下班尖峰時間塞車嚴重，市府計畫拓寬新豐街與和豐街，將車流疏散到調和街與台62線萬瑞快速道路，目前正辦理都市計畫變更公告並辦理說明會，順利的話預計2027年動工。

新豐街一帶開發密集，居住人口多，上下班尖峰經常造成壅塞，尤其新豐、和豐街口下班尖峰已超出道路負荷，為改善交通壅塞惡化，市府委外辦理「中正區新豐街與和豐街拓寬工程可行性分析」，首段拓寬範圍從新豐街與162巷口到和豐街前段，全長約286公尺的路段，將10米拓寬至24米，從後續將拓寬到調和街，以串聯台2線濱海公路及台62線萬瑞快速道路。

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市府指出，未來拓寬路線原則朝向既有道路的右側拓寬，避免拆遷民宅，會徵收16筆土地，市府日前辦理都市計畫變更公開展覽說明會，將以市價與地主協議價購土地。

由於原本都市計畫中的兒童遊樂場用地被變更為道路使用，市議員呂美玲建議市府未來公設採立體化建設，市府也允諾將納入未來檢討規劃。

市府都市發展處表示，目前正辦理都市計畫變更公告，順利的話，新豐街及和豐街這段道路拓寬工程，預計將於2027年動工、2028年完工啟用。

基隆新豐街162巷口至和豐街將拓寬，紓緩新豐街交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

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