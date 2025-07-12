為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    紓解壅塞 基隆新豐路、和豐街將拓寬

    基隆新豐街162巷口至和豐街將拓寬，紓緩新豐街交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

    基隆新豐街162巷口至和豐街將拓寬，紓緩新豐街交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/12 13:14

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正區新豐街大型社區林立，但新豐街路寬只有10公尺寬，上下班尖峰時間塞車嚴重，市府計畫拓寬新豐街與和豐街，將車流疏散到調和街與台62線萬瑞快速道路，目前正辦理都市計畫變更公告並辦理說明會，順利的話預計2027年動工。

    新豐街一帶開發密集，居住人口多，上下班尖峰經常造成壅塞，尤其新豐、和豐街口下班尖峰已超出道路負荷，為改善交通壅塞惡化，市府委外辦理「中正區新豐街與和豐街拓寬工程可行性分析」，首段拓寬範圍從新豐街與162巷口到和豐街前段，全長約286公尺的路段，將10米拓寬至24米，從後續將拓寬到調和街，以串聯台2線濱海公路及台62線萬瑞快速道路。

    市府指出，未來拓寬路線原則朝向既有道路的右側拓寬，避免拆遷民宅，會徵收16筆土地，市府日前辦理都市計畫變更公開展覽說明會，將以市價與地主協議價購土地。

    由於原本都市計畫中的兒童遊樂場用地被變更為道路使用，市議員呂美玲建議市府未來公設採立體化建設，市府也允諾將納入未來檢討規劃。

    市府都市發展處表示，目前正辦理都市計畫變更公告，順利的話，新豐街及和豐街這段道路拓寬工程，預計將於2027年動工、2028年完工啟用。

    基隆新豐街162巷口至和豐街將拓寬，紓緩新豐街交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

    基隆新豐街162巷口至和豐街將拓寬，紓緩新豐街交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播