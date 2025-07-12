「基隆絕沛」搶攻傳統市場人潮 八家將現身火車站「眾神護台灣」

基隆絕沛志工今天到信義市場宣傳，搶攻傳統市場票。（記者盧賢秀攝）

2025/07/12 12:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全台大罷免進入衝刺階段，罷團「基隆絕沛」志工今天前往信義市場宣傳大罷免，搶攻傳統市場票，7月16日反共護台志工聯盟所發起的「護國大遶境」將抵達基隆，志工扮成八家將，結合〈眾神護台灣〉主題曲表演，呼籲民眾「罷免親共立委、守護自由民主」。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，距離投票不到2週，志工將集中掃傳統市場、街口宣講。7月16日上午「護國大遶境」活動，從慶安宮經廟口到火車站等地，展現人民罷免不適任立委的意志，呼籲民眾到廟口等地參加大遶境活動。

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此外，「鷹爸」徐柏岳、《通靈少女》劉柏君、台北市議員許淑華等人也會陸續來基隆宣講。陳青逸說，過去500多天立委林沛祥在立法院沒有提什麼好的法案，是不適任立委，國民黨為了以罷制罷，入侵戶政系統查詢資料協助藍營罷免連署，相關人員才剛起訴，因此呼籲民眾7月26日站出來投同意罷免票。

此外，一群志工扮成八家將11日晚上在基隆火車站南站，結合〈眾神護台灣〉的音樂與舞蹈，表達「罷免親共立委、守護自由民主」，表演很有動感與力量，吸引許多民眾觀賞。

市議員鄭文婷也到場扮成八家將，支持這場融合文化精神與民主信念的行動。志工表示，未來將持續透過創意行動，讓更多人理解公共議題、參與民主活動，希望「 大罷免大成功」。

基隆絕沛志工今天到信義市場宣傳，搶攻傳統市場票。（記者盧賢秀攝）

市議員鄭文婷與志工扮成八家將宣傳護國大遶境，眾神護台灣。（記者盧賢秀攝）

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