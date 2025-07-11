張淵翔等7人被訴 罷團籲藍委道歉 林沛祥：尊重司法

針對基隆地檢署偵辦幽靈連署案起訴7人，罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸要求國民黨立委、國民黨基隆市黨部主委林沛祥道歉。林沛祥表示，希望檢調機關公正辦案。（資料照）

2025/07/11 18:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署偵辦幽靈連署案今天（11日）起訴基隆市前民政處處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人；罷免團體「基隆絕沛」提案領銜人陳青逸要求國民黨立委、國民黨基隆市黨部主委林沛祥應道歉。林沛祥回應，他尊重司法毋枉毋縱，但要呼籲，檢調要公正辦案，不能差別辦案。

陳青逸指出，基隆地檢署11日起訴張淵翔、吳國勝等7人，立委林沛祥為現任國民黨基隆市黨部主委，但至今都沒有任何表示，沒有為此案道歉，也沒有做為一個主委應盡的政治責任。他表示，林沛祥不但不適任立委，也不適任國民黨市黨部主委；陳青逸呼籲，他應出來道歉。

請繼續往下閱讀...

陳青逸指出，起訴書有提到，2025年3月10日，吳國勝曾邀基隆市長謝國樑偕同張淵翔，到基隆市黨部開會，謝國樑、張淵翔當天與吳國勝及市黨部人員商議罷免案的走向與情勢後，謝國樑就離開黨部。市長是否應該對外界說清楚，他在會中到底說了什麼，為何可以全身而退？陳青逸指出，謝市長更應該出來說清楚，未來民眾個資如何避免被濫用。

謝國樑並未回應此問題，基隆市政府發表聲明，尊重司法，面對個資疑遭濫用，不容許也絕不寬貸，市府已經啟動相關改革。

林沛祥說，他的一貫立場就是尊重司法毋枉毋縱。但是，他要呼籲，檢調機關應該一視同仁、公正辦案，不能差別辦案，要讓司法公正，能夠被人民相信。

基隆地檢署偵辦幽靈連署案起訴7人，罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸要求國民黨立委、國民黨基隆市黨部主委林沛祥道歉。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法