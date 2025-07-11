藍營基市黨部幽靈連署案基檢起訴7人 罷鄭文婷領銜人紀文荃未回應

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，檢方今（11日）依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃（見圖）、罷免張之豪案領銜人游正義。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/07/11 15:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，今（11日）依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌起訴基隆市政府前民政處長張淵翔、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義等7人。記者撥打紀文荃line與MESSGER並留言但未獲回應，無法得知看法。

對此，基隆市政府尊重司法調查結果，市府秉持依法行政為最高指導原則，面對個資疑遭濫用的情況，絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革；相關涉案人員均已離職，民政處、政風處等也已完成跨局處檢討，並研議在戶政系統增設「查詢原因欄」，強化權限控管與稽核機制。

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此外，市府亦已啟動內部制度調整與教育訓練，未來將嚴格把關查詢與使用相關系統的流程，全面強化個資保護與行政中立。

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