海科館傳統「罾子船」航海節下水 丟麻糬祈福

國立海洋科技館以台灣木料打造八斗子早期的罾子船。（記者盧賢秀攝）

2025/07/11 16:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館與海洋委員會合作，打造了1艘早年基隆八斗子漁港的「罾子船」，今天航海節舉行新船下水儀式，海科館館長王明源與地方里長一起丟麻糬祈福，許多民眾拿雨傘等來接麻糬，很開心參與這項傳統漁業文化。

罾子船下水後，下午及明天會在望海巷海灣搭載民眾體驗航行，將帶給民眾難得的海上航行新體驗，同時繼續舉辦「造舟木工坊」，傳承技藝。

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耆老陳良甫和船長黃余葉等人說，基隆八斗子早年都是木造的「罾子船」，3艘一起出海作業，1艘用火把引火吸引魚，另外2艘在圍網，就是後來的「蹦火」漁業，陳良甫曾經參加划龍船，現在木造船被玻璃纖維船隻取代，看不到「罾子船」。

海科館與海委會去年合作打造1艘1比1的「罾子船」，重現傳統漁業文化。今天航海節，海科館在濱海休憩園區舉辦「罾子船」新船下水儀式活動，王明源與地方里長在船上丟麻糬，不少人是第一次來體驗新船下水漁獲滿載的文化，接到麻糬的民眾很開心。

王明源表示，過去在漁村新船下水「丟麻糬」，象徵滿載而歸、漁獲豐收，具有濃厚的文化意涵，今天也延續傳統文化，擲吉祈福，祝禱啟航平安，今年夏天這艘「罾子船」將航行在望海巷海彎，讓民眾有不一樣的海上航行新體驗。相關活動內容請參閱海科館官網。

國立海洋科技館以台灣木料打造八斗子早期的罾子船。（記者盧賢秀攝）

海科館的「罾子船」新船下水丟麻糬祈福。（記者盧賢秀攝）

「曾子船」將在望海巷灣航行，帶領民眾新的海上航行體驗。（海科館提供）

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