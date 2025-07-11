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    首頁　>　基隆市

    前民政處長張淵翔涉幽靈連署案起訴 基市府：跨局處檢討不寬貸

    針對民政處前處長張淵翔等人疑似濫用戶政系統遭起訴一案，基隆市政府表示尊重司法調查結果。（記者俞肇福攝）

    針對民政處前處長張淵翔等人疑似濫用戶政系統遭起訴一案，基隆市政府表示尊重司法調查結果。（記者俞肇福攝）

    2025/07/11 14:14

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，檢方今（11日）依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔等7人；對此，基隆市府表示尊重。

    針對民政處前處長等人疑似濫用戶政系統遭起訴一案，基隆市政府表示尊重司法調查結果，市府秉持依法行政為最高指導原則，面對個資疑遭濫用的情況，絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革；相關涉案人員均已離職，民政處、政風處等也已完成跨局處檢討，並研議在戶政系統增設「查詢原因欄」，強化權限控管與稽核機制。

    此外，市府亦已啟動內部制度調整與教育訓練，未來將嚴格把關查詢與使用相關系統的流程，全面強化個資保護與行政中立。

    基隆市黨部幹部除吳國勝、張金發，尚有一組總幹事蕭壯峰、暖暖區服務處主任李貞儀、信義區服務處主任吳坤明、中山區服務處主任張志鴻、中正區服務處主任郭建芳、七堵服務處主任鄭芝庭等6人，基隆市7個服務處有6個涉案；此外，基隆市政府安樂區戶政事務所前主任林芬芸，安樂戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞因協助查連署人個資也涉案，檢方認定蕭等8人均涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，考量蕭等8人坦承犯行，處分緩起訴，但須向公庫支付5萬到18萬元不等緩起訴處分金。

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