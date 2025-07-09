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    基隆5樓鐵皮民宅起火 疑屋主拜拜點蠟燭不慎釀災

    基隆市中山區復興路一處5樓民宅今天上午傳出火警，基隆市消防局隊員迅速控制火勢，未傳人員受困；警消研判屋主點燃燭火不慎，引發火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市中山區復興路一處5樓民宅今天上午傳出火警，基隆市消防局隊員迅速控制火勢，未傳人員受困；警消研判屋主點燃燭火不慎，引發火勢。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/09 12:39

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中山區復興路一處5樓民宅，今（9日）上午傳出火警，消防局獲報迅速控制火勢，未傳人員受傷、受困；警消勘驗火場發現起火點位於屋內神明桌。謝姓屋主告訴警方，今天農曆十五要拜拜，出門前她祭拜祖先時有點蠟燭；警消研判可能謝婦點燭火不慎釀災。

    基隆市中山區復興路230巷一間5樓鐵皮民宅今天上午10時15分傳出火警，中山消防分隊員趕抵時，發現屋內神明桌不明原因悶燒，立即以水柱控制火勢，未發現民眾受困。 消防員初步勘驗火場發現起火點有蠟燭餘燼，研判屋主點燃蠟燭不慎，引發火勢。

    警方調查，民宅起火時，附近鄰居聞到燒焦味，趕緊通知56歲謝姓婦人趕回，還好火災很快控制，未傳民眾受困、受傷。謝婦告訴警方，由於今天是農曆十五，她出門前祭拜祖先時，有點蠟燭；警消研判可能是謝婦點燭火不慎釀災。

    基隆市中山區復興路一處5樓民宅今天上午傳出火警，基隆市消防局隊員迅速控制火勢，未傳人員受困；警消研判屋主點燃燭火不慎，引發火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市中山區復興路一處5樓民宅今天上午傳出火警，基隆市消防局隊員迅速控制火勢，未傳人員受困；警消研判屋主點燃燭火不慎，引發火勢。（記者林嘉東翻攝）

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