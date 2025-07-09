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    17縣市豪大雨特報！鄭明典PO圖示警：防龍捲風「天氣驟變」

    鄭明典Po出中央氣象署雷達回波圖，表示今日凌晨台灣海峽上空有道尖細長的回波，民眾應慎防天氣劇變。（擷取自鄭明典/臉書）

    鄭明典Po出中央氣象署雷達回波圖，表示今日凌晨台灣海峽上空有道尖細長的回波，民眾應慎防天氣劇變。（擷取自鄭明典/臉書）

    2025/07/09 10:38

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」昨（8日）晚登陸中國浙江省，並在今天（9日）凌晨2點減弱為熱帶性低氣壓。不過，丹娜絲的外圍環流仍不斷影響台灣天氣，昨（8）日晚間抵達台灣北部近海，導致北部多地出現明顯降雨。對此，前氣象局（署）長鄭明典示警，台灣海峽上空有道「很尖、很細長」的回波，可能會轉變成龍捲風。

    低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（9）日9時30分對17縣市發布豪、大雨特報，指出新竹縣市以南及連江縣有局部大雨或豪雨，南投及桃園以北地區有局部大雨發生的機率。

    豪雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣。大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、南投縣。

    氣象署另對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分止。

    鄭明典於今（9）日凌晨在臉書貼出中央氣象署雷達回波圖，表示「很特別的回波！需要地面有很強的水平風切，才會有這種很尖、很細長的回波，而且很可能轉變成龍捲風。」他也提醒，這代表大氣環境很不穩定，要提防天氣突變。

    17縣市發布豪、大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    17縣市發布豪、大雨特報。（擷取自中央氣象署）

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