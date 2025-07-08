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    首頁　>　基隆市

    基隆鐵路街引進泰國妹接客 嫩警釣「三七仔」逮2辣妹

    基隆市警局持續掃蕩色情，昨查獲基隆市知名紅燈區「鐵路街」有2名泰國籍女子脫衣接客，將拉客的張婦依妨害風化罪嫌送辦。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局持續掃蕩色情，昨查獲基隆市知名紅燈區「鐵路街」有2名泰國籍女子脫衣接客，將拉客的張婦依妨害風化罪嫌送辦。（記者林嘉東攝）

    2025/07/08 14:39

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局持續掃蕩色情，繼日前突襲仁愛區愛一路酒店，查獲2名女陪侍脫衣陪酒，昨天年輕警員喬裝嫖客前往基隆市知名紅燈區「鐵路街」查緝，再逮獲2名「假觀光真賣淫」泰國籍女子。警訊後，將拉客的張婦依妨害風化罪嫌移送法辦；2名泰籍女子則移請移民署基隆專勤隊協助遣返出境。

    基隆市警一分局延平街派出所獲報，鐵路街有色情應召業者引進泰國籍女子，以假觀光名義來台賣淫；所長徐紹文擔心警方查緝時被業者認出，找來派出所年輕警員喬裝嫖客前往查緝。

    昨晚10點左右，警員行經龍安街一間私娼寮，1名婦人搭訕問他：「要不要爽一下！」警員見機不可失，詢問性交易每15分鐘，收取1300元費用後，入內假裝消費；警員被業者引導到小房間內，見外籍女子褪去衣物，通知在外埋伏的5名員警入內查緝，當場查獲2名假來台觀光、真賣淫的泰國籍女子。

    警方調查，這2名泰國籍女子上個月底才來台觀光，入境後被安排住進基隆鐵路街接客；2名泰國籍女子年紀輕，分別僅21及22歲，2人身材姣好，前凸後翹；由於張婦在店外拉客人，入店從事性交易。警訊後，將2名泰國籍女子函送移民署基隆專勤隊協助遣返出境，張婦則依妨害風化罪嫌移送法辦。檢察官複訊後今天上午將張婦請回。

    基隆市警三分局八堵派出所等單位，上月18日突襲基隆市愛一路一家酒店，查獲2名女陪侍脫衣陪酒；警訊，後將林姓負責人、2名女陪侍，依妨害風化罪嫌送辦。

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