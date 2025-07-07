綠營議員鄭文婷批 立委林沛祥母親、徐少萍無照撞人

民進黨基隆市議員鄭文婷今天（7日）參加廣播節目，指國民黨基隆立委林沛祥媽媽、前立委徐少萍於2023年無照撞人。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/07/07 21:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員鄭文婷今天（7日）在廣播節目中提到，國民黨立委林沛祥的媽媽、前立委徐少萍2023年4月曾與鄭姓女騎士發生擦撞，鄭女後來截肢、2025年7月1日去世，鄭文婷指「一條腿賠6萬元，不厚道」。林沛祥面對媒體說，對方過世，他萬分遺憾與沉重。鄭文婷痛批，「從鄭女往生迄今，鄭女還沒出殯，林、徐兩人也都沒問過人家靈堂在哪」。

林沛祥今天晚間8時表示，他不清楚鄭文婷在節目的具體發言內容，但針對車禍事件，已經於日前在臉書上說明。如果家屬對此仍有任何覺得處理不妥，或是在處理過程中，有任何未盡周全，也請不吝指教，他誠摯表達尊重與關心，也希望家屬能直接與他聯繫，有任何可以協助的地方，他全力配合。

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根據警方資料，2023年4月，當時82歲的前立徐少萍跟鄭婦發生車禍碰撞，2023年7月鄭婦因蜂窩性組織炎右腿截肢，2024年5月徐少萍跟鄭姓婦女以6萬元和解。

鄭文婷說，2023年徐少萍與鄭婦發生車禍時，徐少萍當時82歲，是高齡駕駛，也是「無照駕駛」；經查證，發生車禍時，徐少萍駕照逾期未更換。鄭文婷指出，鄭小姐是糖尿病患者，當初車禍的傷口無法癒合，才會導致3個月後截肢，後來又因傷口惡化，最後引發敗血症而身亡。

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