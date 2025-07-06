丹娜絲狂風暴雨先南後北 台東週一防焚風

週一（7日）受丹娜絲颱風影響，苗栗以南有大雨或局部豪雨。（資料照）

2025/07/06 22:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（7日）受丹娜絲颱風影響，清晨台灣各地及澎湖、馬祖仍有陣雨或雷雨，尤其在苗栗以南易有大雨或局部豪雨發生，屏東及高雄山區有局部豪雨等級以上降雨發生；溫度方面，各地高溫普遍為31、32度，花東縱谷及金門受到沉降作用影響高溫可以來到33至36度，台東亦有焚風發生的機率。

苗栗以南白天豪雨趨緩

中央氣象署預報，受丹娜絲颱風及其外圍環流影響，清晨台灣各地及澎湖、馬祖仍有陣雨或雷雨，尤其在苗栗以南地區易有大雨或局部豪雨發生，屏東地區及高雄山區有局部豪雨等級以上降雨發生，其他地區則是有局部大雨發生的機率。白天起降雨熱區移往中部以北地區、南部山區及馬祖，南部平地、東半部地區及澎湖雨勢將會有減緩的趨勢，其中在西半部地區仍有局部大雨發生的機率。

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溫度方面，各地高溫普遍為31、32度，在花東縱谷及金門局部地區受到沉降作用影響高溫可以來到33至36度，台東亦有焚風發生的機率。

中北部晚間解除雨彈

天氣風險公司提醒，颱風中心預估在深夜到週一上午間會先經過澎湖附近後，再沿著西半部近岸處北上，仍不排除在沿岸北上的過程中登陸的機會；到了週一下午颱風中心將會進入北部海面，暴風圈自下午起逐漸脫離台灣本島陸地，要完全離開台灣附近、解除颱風警報可能要等到週一的晚間以後。

紫外線方面，台東縣為「危險級」，澎湖縣、金門縣、連江縣、花蓮縣為「過量級」，其它地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，週一受颱風及其外圍環流影響，環境風場為西南風，受降雨洗除作用影響，空品多為良好。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫普遍為31、32度，花東縱谷及金門受到沉降作用影響高溫可以來到33至36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台東縣為「危險級」，澎湖縣、金門縣、連江縣、花蓮縣為「過量級」，其它地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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