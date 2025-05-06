罷免林沛祥二階連署持續收件 罷團「基隆絕沛」：基隆不能脫隊

基隆絕沛收到許多郵寄的連署書。（記者盧賢秀攝）

2025/05/06 16:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥二階連署書，截至今天為止已收件達2萬2000份，距離法定門檻3萬394份還差8千多票，領銜人陳青逸表示，將加強小蜜蜂連署，期能在近期內達標，基隆絕不能脫隊。

基隆絕沛領銜人陳青逸表示，罷免林沛祥的法定門檻數是3萬394份，法定截止日5月23日，罷團設定的安全目標數量是3萬8000份，只要達到安全目標就會送件，呼籲民眾儘快在5月10日前繳交連署書，讓志工有足夠的造冊時間。

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陳青逸表示，未來會著重在市場、各大路口和夜市等人潮聚集的地方部署志工，像小蜜蜂連署站衝刺，最近志工遇到刁難和不理性的民眾但仍不畏艱難繼續收件，希望民眾將連署書交給連署站或志工，保護好連署書，每1份連署書都很神聖，希望基隆和其他縣市一起選舉，基隆不能脫隊。

陳青逸表示，有些民眾不想到罷免站或是怕被人認出來，或是長輩因科技落差，在手機電腦下載連署書或超商列印操作有困難，基隆絕沛的志工團會將連署書寄給民眾，民眾只要填好之後寄到基隆絕沛信箱（基隆愛三路郵局第279號信箱）就可以。

此外，為加強連署衝刺，立委黃捷、台北市議員許淑華和作家趙君朔明天晚上5點半到7點將到基隆力挺大罷免。

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