為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    罷免林沛祥二階連署持續收件 罷團「基隆絕沛」：基隆不能脫隊

    基隆絕沛收到許多郵寄的連署書。（記者盧賢秀攝）

    基隆絕沛收到許多郵寄的連署書。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/06 16:42

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥二階連署書，截至今天為止已收件達2萬2000份，距離法定門檻3萬394份還差8千多票，領銜人陳青逸表示，將加強小蜜蜂連署，期能在近期內達標，基隆絕不能脫隊。

    基隆絕沛領銜人陳青逸表示，罷免林沛祥的法定門檻數是3萬394份，法定截止日5月23日，罷團設定的安全目標數量是3萬8000份，只要達到安全目標就會送件，呼籲民眾儘快在5月10日前繳交連署書，讓志工有足夠的造冊時間。

    陳青逸表示，未來會著重在市場、各大路口和夜市等人潮聚集的地方部署志工，像小蜜蜂連署站衝刺，最近志工遇到刁難和不理性的民眾但仍不畏艱難繼續收件，希望民眾將連署書交給連署站或志工，保護好連署書，每1份連署書都很神聖，希望基隆和其他縣市一起選舉，基隆不能脫隊。

    陳青逸表示，有些民眾不想到罷免站或是怕被人認出來，或是長輩因科技落差，在手機電腦下載連署書或超商列印操作有困難，基隆絕沛的志工團會將連署書寄給民眾，民眾只要填好之後寄到基隆絕沛信箱（基隆愛三路郵局第279號信箱）就可以。

    此外，為加強連署衝刺，立委黃捷、台北市議員許淑華和作家趙君朔明天晚上5點半到7點將到基隆力挺大罷免。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    基隆市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播