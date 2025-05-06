前基隆市府民政處長張淵翔羈押禁見 基隆地院：隱匿共犯及犯罪情節

基檢聲押前民政處長張淵翔獲准，法院裁定出爐認定，張淵翔供詞閃爍，對共犯涉案情節，避重就輕。（記者林嘉東攝）

2025/05/06 16:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府前民政處長張淵翔坦承非法查詢戶政系統資料，協助藍營罷免民進黨基隆市議員，基隆地檢署向法院聲請羈押張淵翔，基隆地院上月29日裁定張40萬交保，基檢不服提起抗告，遭高院駁回確定。基隆地檢署昨再傳喚張到案後，以張有勾串共犯與證人等新事實新證據，今天（6日）凌晨2時第2度聲押禁見張；法官今天下午1點半召開羈押庭，法官開了2個多小時後，午後12點44分裁定羈押張淵翔禁見。

法院裁定理由書指出，依檢察官羈押聲請書內證據認定，張淵翔涉犯個人資料保護法與偽造文書罪嫌重大，另依檢方提出的新事證認為，本案的犯罪結構屬有甚多共犯進行的犯罪，但張淵翔始終隱匿共犯完整犯罪情節。

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法院裁定進一步指出，張淵翔對自己以外的涉案人員身份及涉案程度有所保留，且對於自己與共犯間如何分工等細節均無法說明或閃爍其辭，究竟有無其他人員參與犯罪，亦有待釐清。法官審酌張淵翔的供詞避重就輕，有勾串共犯之虞，為保全追訴，裁定將張淵翔羈押禁見。

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