檢再提新事證 基市前民政處長張淵翔羈押禁見

基隆市政府前民政處長張淵翔收押禁見。 （資料照）

2025/05/06 13:13

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府前民政處長張淵翔坦承非法查詢戶政系統資料，協助藍營罷免民進黨基隆市議員，基隆地檢署向法院聲請羈押張淵翔，基隆地院上月29日裁定張40萬交保，基檢不服提起抗告，遭高院駁回確定。基隆地檢署昨再傳喚張到案後，以張有勾串共犯與證人等新事實新證據，今天（6日）凌晨2時2度聲押禁見張；法官開了2個多小時後，中午12點44分裁定羈押禁見。

基隆市長謝國樑獲知張淵翔被法院裁定羈押禁見後表示，尊重檢方的辦案，沒有其他要評論的地方。

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法院表示，有關基檢第2度聲請羈押張淵翔案，因凌晨2時許向法院聲請羈押張淵翔，夜間不訊問，基隆地院定上午10時30分召開羈押庭；法官開了2個多小時後，午後裁定羈押禁見。

基檢上月28日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談黨部主委吳國勝、國民黨仁愛區黨部主任張金發與罷免民進黨市議員鄭文婷的領銜人紀文荃等人後，當晚秘密傳喚張淵翔，漏夜複訊至隔天清晨，查出張淵翔涉利用民政系統，助紀文荃、張金發補件時篩掉提議人名冊中除戶的連署人，罷免案通過第一階段連署門檻，認定張等3人涉犯個人資料保護法等罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見。

法官29日當晚召開羈押庭，深夜11時50分裁定張淵翔40萬元交保、限制住居，紀文荃、張金發羈押禁見。針對法院裁定張40萬元交保，基隆地檢署30日提起抗告後，高院認定張已認罪，且相關證據已遭扣押，基檢又未能提出張有湮滅、偽造證據，本月2日駁回基隆地院抗告確定。

基檢昨天上午10點指揮法務部基隆市調查站，再傳喚張淵翔、前安樂區鶯安里長、市政顧問謝偉仁後，今天凌晨2時許依張、謝涉犯偽造文書等罪，並提出張涉有勾串共犯與證人等新事實新證據，向法院聲押張淵翔，另諭知謝15萬交保。

基隆地檢署昨再傳喚張到案後，以張有勾串共犯與證人等新事實新證據，今天凌晨2時2度聲押禁見張；法官開了2個多小時後，午後12點44分裁定羈押張淵翔禁見。 （記者林嘉東攝）

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