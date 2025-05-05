國民黨基隆市黨部主委吳國勝下台 林沛祥接任

國民黨基隆市黨部今天（5日）下午傳出人事異動，改由國民黨立法委員林沛祥（見圖）接任市黨部主任委員，交接典禮敲定5月9日下午3點舉辦。 （記者俞肇福攝）

2025/05/05 17:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆檢調偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案，檢調於4月28日發動搜索國民黨基隆市黨部，帶回7人偵訊。檢調偵訊後，基隆市民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部主任委員吳國勝分別以40萬、30萬元交保。張淵翔日前請辭獲准，今天（5日）下午傳出國民黨基隆市黨部人事異動，改由國民黨立法委員林沛祥接任市黨部主委，交接典禮敲定5月9日下午3點舉辦。

林沛祥表示，「在國民黨基隆市黨部面臨風波、外界高度關注的時刻，我並不逃避。我是土生土長的基隆人，更是國民黨的一份子，責任到了我面前，我就會挺身而出，扛下來。」

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對於未來的期待與規劃，林沛祥指出，國民黨在基隆需要重新整隊、找回人民的信任。他強調，自己會以更開放、更務實的態度與在地黨公職、黨員夥伴密切合作，一步一步整合大家的力量，凝聚共識。

林沛祥不諱言，局勢非常嚴峻，責任確實沈重，但越是這樣的時候，越需要有人挺身而出，他希望透過努力做事，逐步修補民眾對國民黨的信心，也讓基隆人看見國民黨是能做事、會承擔的政黨。

國民黨基隆市黨部人事改組，國民黨基隆市黨部主任委員吳國勝（圖左）回到中央黨部，基隆市黨部主任委員將由國民黨立委林沛祥接任。（資料照）

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