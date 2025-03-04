三協順26號失火船長、1船員仍失聯 友船指海巡救援過慢

磺港籍漁船三協順26號全面燃燒。（民眾提供）

2025/03/04 19:18

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕新北市磺港籍漁船三協順26號前日傍晚在彭佳嶼外海作業時突然起火，簡姓船長與6名印尼籍船員跳海逃生，其中5名船員被友船順吉168號救起，身上有多處燒燙傷，傷者昨晚返回大武崙漁港，而船長及一名船員仍失聯。

順吉168號船長張育維今日受訪時指出，海巡署僅派兩艘艦艇前往救援，速度過慢，一般跑的時間不會哪麼慢，當天抵達時中國海警船已經到了4艘。此外，搜救過程中，為什麼海巡人員沒有使用全球通用的VHF16頻道，與中國、日本搜救人員溝通，反而變成各做各的，最後還是日本保安廳來規劃搜救範圍。

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張育維質疑，為什麼沒派遣載運直升機的船艦出來，利用直升機進行搜救？希望這種事情不要再發生，海巡人員要更積極一點。

海巡署則表示，搜救範圍是透過優選規劃系統先進行模擬後，由搜救人員依現場情形，視狀況進行搜救，而日方那邊是由國搜中心橫向聯繫，並沒有各做各的情形，且第一時間先派一艇一艦前往後，更加派其他船艦協助搜救，而非只派遣兩艘船艇。同仁都非常積極投入救援國人行動，可能因內部聯繫部分救援的張姓船長沒有參與，才會導致誤會。

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