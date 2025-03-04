百年歷史建築失火疑爆竹引起 「基隆中學校官舍」將原貌修復

基隆歷史建築「基隆中學校官舍」2月8日晚間發生火警，疑為燃放爆竹不慎引起。（資料照，記者陳奕劭翻攝）

2025/03/04 11:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市歷史建築日治時期的「基隆中學校官舍」正在進行修復中，上月8日晚發生火警，基隆市消防局鑑定結果疑為燃放爆竹不慎引起火災。國立基隆高中表示，將強化安全管理，確保歷史建築完整保存與合理運用。未來修復工程將維持建築原貌，將官舍轉型為教育展示空間，開放基隆市學生與社會大眾參訪。

「基隆中學校官舍」是日治時期建築，1931年落成，採用中走廊型態的折衷住宅設計，入口、門廊可作為避雨空間，是校長與資深教師居住的宿舍，2021年7月公告登錄為基隆市歷史建築。但房舍老舊，建築腐朽、有嚴重蟲蟻問題，有倒塌之虞，基隆高中委託顧問公司規劃修復再利用。

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不料在2月8日夜間發生火警，所幸沒有人員傷亡，根據消防局火災調查結果，研判「不排除為燃放爆竹不慎引起火災之可能」。基中今天表示尊重，將進一步強化安全管理，確保歷史建築的完整保存與合理運用。

基中表示，初步完成「基隆中學校官舍修復及再利用計畫」草案，後續將與基隆市文化觀光局及專業學者合作，提出完整修繕方案。

未來修復工程將維持建築原貌，針對屋架、牆體、地板等結構進行整修，並細緻復原屋瓦、屋脊、桁條等細部構件。基隆計畫將官舍轉型為教育展示空間，開放基隆市學生與社會大眾參訪，成為歷史文化推廣基地，甚至納入「大基隆歷史場景再現整合計畫」中，結合基隆其他歷史古蹟景點，讓官舍成為基隆重要的文化觀光據點。

基隆指出，修復與再利用計畫預估經費約5000萬元，將積極向中央及地方政府申請補助，保護這座見證基隆百年教育發展的歷史建築。

歷史建築「基隆中學校官舍」將原貌修復。（資料照，記者盧賢秀攝）

歷史建築「基隆中學校官舍」將原貌修復，轉型為教育展示空間。（基隆高中提供）

歷史建築「基隆中學校官舍」將原貌修復，轉型為教育展示空間。（基隆高中提供）

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