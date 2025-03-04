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    9縣市大雨特報！北中部降雨明顯 今入夜北部下探16度

    中央氣象署表示，今天中部以北、宜蘭及花蓮地區降雨範圍大且有局部大雨發生機率。（資料照）

    中央氣象署表示，今天中部以北、宜蘭及花蓮地區降雨範圍大且有局部大雨發生機率。（資料照）

    2025/03/04 06:51

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（4日）至明天（5日）清晨鋒面逐漸通過台灣，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。其中，中部以北、宜蘭及花蓮地區降雨範圍大且有局部大雨發生的機率，請留意可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象。

    氣象署並於今天凌晨發布大雨特報稱，鋒面影響易有短延時強降雨，台中以北及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石。

    氣溫方面，各地低溫普遍約19至23度，白天南部及東南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度，中部及東部約25至27度；入夜後隨著冷空氣南下，北部低溫16度上下，其他地區18至21度，請留意氣溫變化。此外，澎湖18至23度、金門15至21度，馬祖10至14度。

    空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，局部地區清晨可能達「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    明天（5日）清晨鋒面逐漸通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。５日白天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

    6日大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，7日大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；5日白天至7日華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

    8日至9日清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    9日白天至10日大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

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    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 24 21 ~ 26 23 ~ 29 22 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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