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    淅瀝嘩啦變噼嚦啪啦！ 北北基狂下冰雹

    北北基地區多處降下冰雹，叮叮咚咚的聲響驚醒不少民眾。（讀者提供）

    北北基地區多處降下冰雹，叮叮咚咚的聲響驚醒不少民眾。（讀者提供）

    2025/03/04 06:31

    首次上稿 01:06
    更新時間 06:31

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面接近影響，北台灣3日深夜開始有明顯降雨，中央氣象署已針對7縣市發布大雨特報，並針對基北北桃發布大雷雨警示，除了雷聲轟隆作響，北北基多個地區也觀測到冰雹。

    中央氣象署4日凌晨擴大大雨特報範圍，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣。氣象署提醒，鋒面接近，易有短延時強降雨，4日北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

    氣象署凌晨也結連對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

    綜合網友分享資訊，北北基不僅春雷轟隆作響，多個地區也觀測到冰雹，包括土城、汐止、南港、信義、文山及松山等區，從米粒大小到比彈珠還大皆有。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」深夜也發文提醒，「雷雨帶通過中，大台北留意劇烈天氣，小心大雨、雷擊、冰雹」。

    北北基不僅春雷轟隆作響，多個地區也觀測到冰雹。圖為網友分享汐止下冰雹。（圖擷取自爆料公社影片）

    北北基不僅春雷轟隆作響，多個地區也觀測到冰雹。圖為網友分享汐止下冰雹。（圖擷取自爆料公社影片）

    北北基不僅春雷轟隆作響，多個地區也觀測到冰雹。圖為網友分享文山區下冰雹。（圖擷取自爆料公社影片）

    北北基不僅春雷轟隆作響，多個地區也觀測到冰雹。圖為網友分享文山區下冰雹。（圖擷取自爆料公社影片）

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