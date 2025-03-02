基隆生活科技競賽救災大比拚 學生創意造橋晉級全國

基隆市政府近日舉辦科技教育創意實作競賽，八斗高中國中部學生獲得優等。（基隆市政府提供）

2025/03/02 15:53

〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市政府近日舉辦科技教育創意實作競賽，主題為「天災救援」，希望學生設計橋樑與運輸裝置，完成排除巨石與運送物資的情境任務。榮獲特優與優等獎的隊伍將代表基隆市參加全國決賽。

市府教育處表示，此次競賽以「天災救援」為主題，希望運用學生在校所學的「創意思考」、「機構與結構」、「電與控制」，設計一座橋樑與運輸裝置，完成排除巨石與運送物資的情境任務，比賽重點為橋梁製作，以膠合方式穩固木條，完成千斤頂載重測試，由於時間緊迫，需要顧慮的重點也多，增加許多緊張感與挑戰性。

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中山高中國中部在競賽獲得特優，學生受訪說，準備競賽真的辛苦，這半年反覆地修正製作與操作橋樑結構，寒假與假日都要密集練習製作車子與操作，但是在老師們的指導下，不但學習更多關於科技的知識，還訓練自己時間管理與抗壓的能力；中山高中國中部項同學也說，今年是他第二次參賽，希望在全國賽更上一層樓。

市府教育處長徐嬿立表示，今年以「天災救援」為主題，推廣防災教育與科技應用，另有防災教育SCRATCH徵件競賽、緊急救護包紮競賽、防災教育教材徵選競賽，很高興看到孩子在舞台突破自我，創作驚艷的作品與成果，感謝安樂高中、百福國中與銘傳國中三間自造教育與科技中心與各國中推動科技教育，也感謝家長對孩子學習的支持。

基隆市政府近日舉辦科技教育創意實作競賽，八斗高中國中部學生獲得優點。（基隆市政府提供）

基市府舉辦科技教育創意實作競賽，學生專心設計橋樑，力求比賽出線。（基隆市政府提供）

基市府舉辦科技教育創意實作競賽，學生以創意方式設計橋樑，希望達成好的成果。（基隆市政府提供）

基市府舉辦科技教育創意實作競賽，學生以創意方式造橋一較高下。（基隆市政府提供）

基市府舉辦科技教育創意實作競賽，中山高中國中部A組獲得特優。（基隆市政府提供）

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