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    國民黨前基市議員韓良圻涉詐助理費 二審判7年4月

    國民黨前基隆市議員韓良圻被控詐取助理費，高等法院依貪污罪的利用職務詐取財物罪判刑7年4月。（資料照）

    國民黨前基隆市議員韓良圻被控詐取助理費，高等法院依貪污罪的利用職務詐取財物罪判刑7年4月。（資料照）

    2024/12/31 18:21

    〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍前基隆市議員韓良圻被控利用人頭詐領889萬多元議員助理費，基隆地院依涉犯貪污治罪條例第5條的「利用職務詐取財物罪」判韓8年徒刑，犯罪所得應追繳、沒收，韓的公費助理楊士強依偽造文書罪判刑6月。上訴後，高等法院認定韓詐領金額較一審認定來得少，今改判7年4月，楊士強則判刑5月，可上訴。

    韓良圻擔任5屆基隆市議員，時間長達20年，韓的兒子韓世昱接棒，韓世昱也當選。

    檢方調查，韓良圻擔任議員期間，涉嫌未實際聘任助理，而是找簡姓人頭與乾兒子詐領議員助理費，累計詐領月薪、春節慰勞金達889萬7109元。

    韓另被控教唆韓東叡在無交易情況下，在公司帳冊不實登載1筆8萬元工程費，依違反商業會計法「虛偽填製會計憑證並入帳」罪嫌起訴。

    新北地院計算出未查扣的助理費達893萬6738元，依貪污治罪條例第5條「利用職務詐領財物罪」判韓8年徒刑，褫奪公權4年，並追繳未扣案犯罪所得893萬6738元；另韓被控教唆兒子韓東叡犯商業會計法「虛偽填製會計憑證並入帳」罪部分，被判處4月徒刑，得易科12萬元罰金。楊士弘被依「使公務員登載不實文書」罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

    韓良圻、楊士弘不服，上訴高等法院。高院審理後，改判韓7年4月、楊5月徒刑。

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