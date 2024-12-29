靈鷲山普仁獎 基隆88國中小學生獲獎

靈鷲山基隆普仁獎頒獎典禮今天登場；圖為與會人員大合照。（靈鷲山佛教教團提供）

2024/12/29 18:27

〔記者董冠怡／基隆報導〕靈鷲山基隆普仁獎頒獎典禮今天登場，88名國中小學生以良好品格德行、翻轉逆境的生命故事獲獎，其中，國小組54人、國中組34人，另頒發「推動品德教育楷模」給市內12所學校。據了解，基隆普仁獎從2008年起舉辦，至今已17年，累積1084名學子獲獎，49人得到全國普仁獎。

安樂區武崙國中8年級生高秉宏從小立志當工程師，父親剛過世，懂事的他很孝順媽媽，國小成績優異，上了國中依然亮眼，品學兼優、友愛同學。他表示，獎學金可以幫忙汰換家裡的老舊電器，一定會努力實現夢想回饋社會助人。

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中山區中和國小4年級生賴美蓁從小刻苦、勤奮、富有進取心，個性活潑健談，課業傑出、與同學互動良好，對答如儀，國語成績優異，小小年紀才氣滿滿。德和國小5年級生陳奕彤來自單親家庭，個性沉穩，學校課業優異，畫畫很有天分、語文出色，感謝71歲爺爺的照料，讓兄妹倆衣食不缺。

中正區中正國中7年級生林品秀家境清寒，與爸媽、雙胞胎妹妹同住，個性開朗活潑，善良樂於助人，擔任班長品學兼優，課外學習英聽及參加國際學生線上交流，表現可圈可點，也是英語小老師，因此獲獎。

除了普仁獎，基隆講堂也頒發「推動品德教育楷模」給七堵國小、中山高中附設國中、明德國中、武崙國小、武崙國中、南榮國小、南榮國中、銘傳國中、中正國中、正濱國小、碇內國小、安樂高中附設國中計12校。

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