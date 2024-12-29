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    首頁　>　基隆市

    二沙灣砲台步道破損 基市府擬花2450萬元修復明年動工

    基隆市中正區的二沙灣砲台（又名海門天險）為國定古蹟。（民眾提供）

    基隆市中正區的二沙灣砲台（又名海門天險）為國定古蹟。（民眾提供）

    2024/12/29 14:36

    〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市中正區的二沙灣砲台（又名海門天險）建於1840年，緊扣基隆港嘴關隘，1983年公告為國定古蹟，不僅是知名觀光景點，也是運動休憩好去處，不過，陸續有民眾反映步道溼滑、缺乏扶手、植栽過於茂密的問題，市府向文化部爭取爭取補助，編列2450萬元修復，明年農曆年後上網招標，如果順利發包，預計4月動工、2026年完工。

    民眾抱怨，串聯壽山路到北砲台之間的步道，除了破損還長青苔、木質扶手腐朽拆除，下雨天路面濕滑容易跌倒受傷，十分危險，希望能夠盡早修護完成，同時建議增設更多告示牌，說明古蹟歷史提升教育性。

    市府表示，文化觀光局從去年起持續向文化部爭取修復經費，至少歷經5次計畫修正，最後在今年10月核定補助1592.5萬元，市府另編列857.5萬元，總計2450萬元，進行第5次修復工程，包含改善階梯鋪面、扶手及砲台前植裁過於茂密影響視線，增添可及性、安全與識別度。

    文化觀光局指出，現已完成整體工程細部設計，正在準備招標作業程序，預計明年1月底（農曆年後）上網招標，倘若一切順利，明年4月開始動工、隔年2月完工。

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