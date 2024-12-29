擅自調整電療儀器搞錯鈕 電到隔壁女病友胸部受傷判拘役10日

劉男調整電療儀器時誤觸隔壁女病友的設備，害對方胸部受傷，法院判拘10日。（記者吳昇儒攝）

2024/12/29 10:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓男子去年6月19日前往骨科診所，接受電療儀器治療。劉男為加強電療儀器效果，竟扭動儀器上的旋鈕。結果弄到隔壁林姓女病友的儀器，害其胸部受創，一審法官判處拘役10日，得易科罰金。林女不服上訴，法官認定判決合理，予以駁回。

檢警調查，劉男與林女於案發當時，共同在診所內使用電療儀器治療，但劉男想要加強電療效果，竟在未通知醫護人員情形下，貿然轉動電療儀器旋鈕。未料，該卻因操作錯誤，誤調整成控制林女使用儀器的電流輸出開關，突然加大的電流害林女自主神經系統受刺激引發胸痛。

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劉男犯後向檢警坦承犯行，表示當時是要調整自己的儀器，卻不小心扭到隔壁病友的電療設備，檢察官則依過失傷害罪，將劉男起訴。

一審法官認為，劉男過失明確，且未與被害人達成和解，考量他薪水扣完卡債剩2萬2千元，故依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

林女認定劉男非醫護人員，擅自調整電流儀器，造成自己受傷，且案發後均未關心或探視，亦未商討和解事宜，難有悔意，量刑過輕，請法官將原審判決撤銷。

法官則認為，劉男非醫護人員，貿然調整儀器，導致林女受傷過失明確，犯後雖坦承犯行，卻未與告訴人達成和解或賠償其損害，但原判決尚無違誤外部界限，已符合罪刑相當原則。

此外，原審調查程序中，劉男友表明願以分期支付方式賠償60萬元給林女，但被害人則求償160萬，雙方未能達成共識，不能因此認為劉男並無悔意。故認定原審認事用法堪稱適當，而無違誤瑕疵可指，駁回上訴。

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