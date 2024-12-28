年節海鮮白鯧、大明蝦、透抽漲價！ 海產平均比去年漲1成

基隆區漁會各式禮盒凍漲，還推出年節漁獲特價優惠，抑制物價波動。（記者盧賢秀攝）

2024/12/28 13:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節只剩1個月，民眾開始採買年貨，年節海鮮白鯧、大明蝦、透抽等已經開始漲價，海產平均比去年漲了約1成左右。基隆區漁會年節禮盒凍漲，還推出特價商品，包括鮑魚、白蝦、黃魚等年節漁貨，都降價一成以上，以抑制物價波動，同時門市消費滿千加價購1尾白鯧只要550元。

基隆區漁會門市部最近採購人潮增加，銷售人員表示，1天要補貨3次。民眾說，提早來買一些過年的漁獲，自用也送人，這裡的漁獲都處理好，很方便料理，她喜歡來區漁會買。

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基隆區漁會總幹事陳文欽說，今年白鯧、透抽已經漲了約1成，大明蝦因為量少，產量比去年少了一半，現在已經漲了2成，日本干貝去年滯銷價格便宜，今年價格回升，1公斤相差400元；國產養殖漁獲還算平穩，過年漁獲平均漲幅約1成左右。

他說，今年龍虎斑很夯，肉質很Q價格平穩，1斤約300元左右，1尾約700至800公克（約10人份）龍虎斑才400元；黃魚1尾380元，都是過年適用的漁獲。目前區漁會門市賣得最好的是白鯧、花枝丸、蝦子、干貝等。

由於今年物價上漲，基隆區漁會推出年節特價商品，有鮑魚、白蝦、烏魚子、黃魚、蝦仁和透抽等，都降價一成左右，希望平抑物價，否則都喊漲，大家都不敢買，其中劍蝦仁曾經是鼎泰豐小籠包的靈魂餡料，門市消費滿千元，加價購1尾約600公克的白鯧僅550元，而且商品都檢驗合格的，讓民眾吃得安心。

基隆區漁會門市部最近忙著打包禮盒宅配，陳文欽指出，最近訂購量開始增加，大部分是機關或企業送禮居多，區漁會的禮盒都凍漲，1600元禮盒有黃金鯧和龍虎斑，2600禮盒有5至600公克的白鯧和日本干貝，3600元頂級禮盒有嚴選大白鯧（約700公克）和日本干貝，宅配免費，合作機關、廠商還打9折。

龍虎斑肉質Q價格平穩，今年過年賣得很夯。（記者盧賢秀攝）

今年的大明蝦產量少價格已上漲約2成。（記者盧賢秀攝）

過年必買的白鯧，目前價格略漲一成，基隆區漁會加價購600公克白鯧只要550元。（記者盧賢秀攝）

基隆區漁會門市已有不少民眾來採買過年的漁獲。（記者盧賢秀攝）

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