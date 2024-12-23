六合橋配合基隆捷運施工一併改建 拚2026年分段取得捷運用地

基隆捷運合併六合橋改建示意圖。（基隆市政府提供）

2024/12/23 22:00

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府今（23）日續開「基隆捷運推動專案小組」會議，與新北市捷運局研商，基隆河段的捷運橋梁與六合橋合併改建、都市計畫變更原則等，秘書長方定安表示，協助用地取得及編列經費，再交由新北一併於施工範圍內辦理橋梁改建工程；交通處長王圳宏則說，預計2026年底前將各路段捷運施工所需用地陸續交付新北。

方定安表示，此次會議討論分工原則，由基隆協助用地取得及編列經費，再交由新北市捷運局一併於捷運施工範圍內辦理橋梁改建工程；此外，日前提出為改善全線軌道定線，避免軌道線形過度彎繞，以提升民眾搭乘及降低震動噪音；同時，市府也考量六合橋的使用年限將屆及未來改建的困難度，兩市決議六合橋與捷運橋梁分構的方向進行設計，橋梁經費將拆分比例，屬於市區道路橋樑部分，後續將向中央爭取經費挹注。

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王圳宏表示，基隆捷運第一階段自台北南港起，行經新北汐止，連接至基隆八堵，全線15.6公里共設置13個車站，橫跨北北基三市，新北捷運局已於16日完成基隆捷運基本設計，提報中央進行經費審議，於審議通過後即可接續辦理工程招標作業；工程經費審議期間，相關的都市計畫變更及用地取得作業仍同步進行，此次會議鎖定目標於2026年底前，將各路段捷運施工所需用地陸續交付新北捷運局，預訂於計畫核定後10年全線完工通車。

基隆市府召開第33次捷運專案會議；圖左為秘書長方定安、右為新北捷運局副局長鄭智銘。（基隆市政府提供）

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