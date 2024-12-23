「三不四要」護鯨豚 海洋大學與離岸風電業者簽署保護守則

國立海洋大學與風電業者簽署「鯨豚保護守則」。（海洋大學提供）

2024/12/23 20:39

〔記者羅國嘉／基隆報導〕國立台灣海洋大學於今（23）日舉辦「離岸風場生態研究發表會暨鯨豚保護守則簽署儀式」，不僅發表近年相關的研究成果，彰芳西島、中能及允能等3大風場業者簽署，為台灣量身打造的「鯨豚保護守則」，並承諾在海上作業時遵守「3不4要」原則，為國內離岸風電與生態保育樹立新典範，在追求永續能源的同時也兼顧生態保育。

此次簽署由海大校長許泰文，及中華鯨豚協會常務監事蔡惠卿，作為此鯨豚保育的里程碑見證人。另外，這次的研究發表成果包括風場運維船隻的鯨豚保護對策，海豚、漁業與離岸風場為命運共同體，離岸風場噪音與魚類，離岸風場的人工漁礁效應等研究。

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海大海洋工程科技中心助理研究員李沛沂表示，鯨豚保護守則的設計理念主要是規範船隻在海上要遵守「3不4要」，3不為不打擾、不拆散、不棄置；4要為要定向、要定速、要辨識、要通報。此守則為會同鯨豚協會實地訪問賞鯨船長，多方了解鯨豚與船隻的互動情形，而提出船隻在遇到鯨豚時的處理對策，已於國際著名期刊Frontiers in Marine Science刊登。

海大環境生物與漁業科學系蘇楠傑副教授指出，台灣西部海域是離岸風場重要潛力場址，也是沿近海多樣漁業的重要漁場，更是重要保育生物中華白海豚的重要棲地，相互形成牽絆的命運共同體，如何兼顧能源轉型、離岸風場開發、生態保育與漁業永續發展利用之需求，已是目前刻不容緩、急待解決的課題。

中能風場經理盧昱辰說，透過與學術單位合作，共同執行目標生物族群監測，收集族群動態資料，以協助建立更完善的保育與管理策略。今年也已舉辦保育、救傷等各類海洋環境教育推廣活動超過100小時，深入許多學校與地方社區，在每個人的心中埋下海洋保育的種子與養分。

雲林離岸風場副理王家騏分享，該風場與屏東科技大學教授孫元勳自2021年起合作執行的黑面琵鷺衛星追蹤計畫。透過在黑面琵鷺身上裝置GPS衛星發報器，連續4年累積追蹤65隻黑面琵鷺、記錄超過逾百條條飛行路徑，建立全球最多、也最完整的黑面琵鷺飛行軌跡與活動熱區資料庫。這些珍貴的第一手資料，不僅對瀕危物種的保育至關重要，也為全球黑面琵鷺族群普查提供關鍵依據。

海大博士李沛沂介紹離岸風場鯨豚保護守則。（海洋大學提供）

離岸風場鯨豚保護守則。（海洋大學提供）

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