「給自己打79分」 謝國樑決定競選連任 議員轟「表演式市政」

謝國樑對自已兩年施政打79分，首度鬆口表示要競選連任。（記者盧賢秀攝）

2024/12/22 22:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑施政將滿2週年，他給自己打了79分，而且他首度鬆口將尋求連任。不過市議員認為，基隆這2年施政有許多爭議，可以說在風雨飄搖中驚險度過，缺乏中長期規劃建設，市政停滯不前，謝國樑的期中考成績不及格。

基隆市這2年來施政有許多爭議，包括超跑嘉年華、電動機車政策多變及東岸停車場與商場營運易主，民間團體發起基隆首件罷免案，如同風雨中的1條船。

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謝國樑說：「罷免案並不是件壞事。」透過罷免的過程，他在基隆市推動的許多政績得以提前受到市民的檢驗，在此同時，也提醒市府團隊有哪些的施政還有待加強，對他來說「利大於弊」。

謝國樑回首就任以來，推動友善行人、乾淨家園和一區一室內兒童樂園、電動機車發放等政策，會持續進階落實，並逐步推動的騎樓整平、電桿下地。他為自己的施政打了79分，不過他認為還有進步的空間。

謝國樑說，原本市政計畫以4年為規劃，但他認為想做的事太多，因此決定爭取連任，接下來要引進民間投資推動碧砂漁港購物中心招商案，打造成東北角重要商業中心，可以連接海科館及九份；其次是航港局合作的原威海營區招商案、有中正路市政大樓的都更案，陽明海運旁的「航運產業總部專區」，並興建1座短距離的纜車，希望在他第2任內能夠完成。

此外，市府團隊也在密切觀察科技產業的變化，六堵科技園區有多家「隱形冠軍」企業；捷運沿線要提前布局，將爭取科技產業進駐，促進基隆的產業發展與就業機會。

對於謝國樑的期中考，市議會民進黨團總召張之豪與議員陳軍佐指出，謝國樑上任後都在辦活動，被批是「表演式市政」，施政沒有宏觀藍圖，大型基礎建設停擺；亮點建設急就章，電動機車、婦幼政策，都是修修改改，1日3變，因此施政滿意度吊車尾，期中考不及格。

無黨籍議員陳冠羽指出，謝市府過去這2年的施政就是個「短」字，是短淺的短，施政缺乏中長期目標及擘劃執行策略。謝國樑雖有連任的打算，但市府此刻更需要中長期的政策規劃，而不是「想到哪裡、做到哪裡」的短程考量。

國民黨議員藍敏煌和鄭愷玲則認為，謝國樑過去2年以務實的態度努力實踐他的政見，包括電動機車和室內兒童樂園，但整體發展仍然面臨不少挑戰，基層建設發展的速度和質量仍需進一步提升，未來2年應提出更具瞻性的政策，提升基隆競爭力。

謝國樑要招商投資開發碧砂漁港，有商場飯店和水上活動，為東北角商業休閒區。（記者盧賢秀攝）

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