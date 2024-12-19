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    冷！8縣市低溫特報 新北、宜蘭恐持續10度以下

    中央氣象署今日清晨對8縣市發布低溫特報。（資料照）

    中央氣象署今日清晨對8縣市發布低溫特報。（資料照）

    2024/12/19 06:37

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今（19日）中部以北、東北部及東部偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北地區、宜花地區及西半部山區有局部短暫雨，新竹以南及台東地區亦有零星短暫雨。

    氣溫方面，預測台灣西半部及東北部低溫11至13度，花、東約14、15度；高溫北部及東北部14、15度，花、東及中部17至19度，南部地區約22度，澎湖全天15至17度，金門10至14度，馬祖8至11度。

    若低溫與水氣互相配合，中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山路面有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

    此外，氣象署於今天4時25分發布低溫特報稱，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣也有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明（20日）清晨中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北、東北部、東部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。白天起氣溫稍回升，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    21日各地氣溫再下降，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    22日至24日清晨北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，24日白天至25日氣溫稍回升；22日至25日基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，23日至24日南部山區及東南部地區亦有零星短暫雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 ~ 14 12 ~ 16 14 ~ 20 14 ~ 17

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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