出席基警打詐儀表板記者會 受騙女子現身說法

被害人A小姐今日出席記者會現身說法。（記者吳昇儒攝）

2024/12/17 14:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為讓國人清晰了解詐騙集團手法及警方作為，降低民眾遇詐機會，警政署推出打詐儀表板，供民眾查詢。基隆市警察局今日舉行打詐儀表板及市內詐騙狀況記者會時，特別邀請一名被假投資、假愛情複合式詐騙的A小姐現身說法，以自身被騙250萬元的慘痛經歷，呼籲民眾不要上當受騙。

現年30歲的A小姐表示，對於受害者來說，「對詐騙集團最好的報復就是站出來反詐騙宣導」，自己透過網路結識一名男性網友，適逢與前男友陷入感情低潮期，最終分手，而該名詐騙集團成員卻趁虛而入，為自己編織的未來美景。碰巧家中有200萬元現金寄放在自己手中，便依照對方指示，把錢換成虛擬貨幣投資到假的跨境電商中。本來想說可以多賺點錢給父母花用，殊不知卻是惡夢的開始。

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200萬投入網站時，對方也投入100萬，藉此降低自己戒心，殊不知該網站提供的帳號，都是同一組詐騙集團所有。

隔沒多久，就稱自己投資的金流有問題，要求額外支付93萬元的保證金，當時那名男網友也假意籌錢，還稱借了高利貸；為了讓他壓力不要太大，自己便向好友商借50萬元湊數，直到對方確認自己已經沒錢了，就開始疏遠，轉向另一個目標，方知上當受騙。

A小姐說，沒有一個詐騙被害人願意上當，但社會的氛圍卻經常在檢討被害人而非加害人，像是內湖母女輕生案，就是最好的例子。不過看到檢警用心偵辦案件，抓到一大群車手並起訴，讓人感到非常欣慰；也感謝警方在自己低潮時，給予鼓勵。

基隆市警察局長翁群能指出，今年10、11月相比，基隆的詐騙案件數減少16%，但財損則增加37%，顯示市民朋友已有相當防詐觀念，但財損數增加部分仍有進步空間。

此外，基隆11月份高發詐欺案類依序為假投資詐騙（占27%）、解除分期付款（占11%）、假網路購物（占8%）、假交友（徵婚詐財）（占8%）；而在財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，約佔總財損6成4。這些資訊上網搜尋打詐儀表板都可以得知。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

基隆市警察局長翁群能（中）說明市內詐騙狀況。（記者吳昇儒攝）

打詐儀錶板上清晰可見各縣市、各區的詐騙狀況。（記者吳昇儒攝）

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