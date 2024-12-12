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    首頁　>　基隆市

    寒流來襲 基隆鳳凰獅子會送愛心便當

    基隆鳳凰獅子會今天到基隆火車站南站發送便當給街友。（記者盧賢秀攝）

    基隆鳳凰獅子會今天到基隆火車站南站發送便當給街友。（記者盧賢秀攝）

    2024/12/12 18:59

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕氣溫開始下降，寒流即將來襲，基隆火車站周邊有不少街友棲身，鳳凰獅子會一名通勤獅姐發現，這些街友瑟縮在角落休息、吃飯，便在社團群組發動募集愛心便當、短短1天就募到200個便當，今天送到火車站發給街友，也希望社會處相關團體協助安置到更適當處所，或輔導他們工作換食宿。

    基隆火車站周邊有不少街友，在車站旁或商店棲息，昨天收到鳳凰獅子會獅姐的便熱騰騰便當，很感謝她們做的便當很好吃，讓各個角落孤苦無依的人可以溫飽。

    45歲的詹小姐面貌相當清秀身體相當乾淨，她說，3個月前因為姐姐過世，沒有地方住，所以才會加入街友行列。

    目前市府都會訪視街友，並在仁愛之家臨時安置中心，寒流來襲，獅姐也是議員何淑萍問街友是否願意到安置中心避風寒在遊民，街友說「不願意，地點在山上，坐車要20分鐘，集中管理像監獄一樣，很不自由」，冷了就到車站角落或者超商避寒，到廁所洗澡。

    何淑萍表示，希望市府能改變一些方法輔導街友，柔性管理或找適當地點安置，輔導他們有事可做，以工換食宿，讓他們覺得活得更有價值。

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