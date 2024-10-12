國民黨全力「固樑」 選前之夜大咖總動員

基隆市長謝國樑罷免案明天投票，國民黨舉辦「一定出來投、不同意罷免」選前之夜全力固樑。（記者方賓照攝）

2024/10/12 20:11

〔記者黃子暘／新北報導〕基隆市長謝國樑罷免案明（13）日投票，國民黨今晚舉辦「一定出來投、不同意罷免」選前之夜，傾全黨之力固樑，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九都到場助講。現場下起傾盆大雨，仍有許多支持者留下支持。

張善政說，謝國樑用同理心與市民相連，基北北桃是共同生活圈，大家患難與共，上週颱風「山陀兒」造成基隆雨災，謝國樑打電話問他桃園是否可以調度人力、機具支援，他隔天就派2隊人力、機具到基隆。他跟謝國樑上任市長後，都爭取1200通勤月票，讓許多市民通勤受益，謝國樑更加碼跟鐵路局爭取區間車加班車、公車調班次，讓大家充分發揮月票功能；基隆是雨都，謝國樑就建置許多室內的親子公園，還用食安三箭捍衛市民食安，希望明天市民朋友投出不同意罷免票，讓謝國樑繼續為大家服務，明天挺謝國樑，就是挺好市長、挺基隆。

蔣萬安則說，謝國樑認真、用心、勤奮、努力，台北、基隆是一日生活圈，每天有許多民眾通勤往返，謝國樑上任後致力減輕通勤族富安，多次協調後成功爭取1200月票，也因應基隆多雨氣候建置室內兒童樂園，讓孩子不受雨影響，有地方放電。謝國樑更是成立長照服務管理所，整合各方資源提供長輩更好的照顧、服務，各年齡層都照顧到，憑什麼罷免？「為罷免而罷免毫無正當性」，蔣萬安批評，有心人把仇恨帶到基隆，製造對立、撕裂感情，造成社會動蕩不安，呼籲基隆市民用選票不同意罷免，終止這樣仇恨對立與不安。

謝國樑大進場，向支持者握手致意。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安現身力挺謝國樑。（記者方賓照攝）

桃園市長張善政現身力挺謝國樑。（記者方賓照攝）

固樑「守護基隆，守護國會」造勢晚會下大雨，支持者穿上雨衣熱情參與。（記者方賓照攝）

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