網傳藍議員選前挺樑動員發100元交通費？謝國樑：請黨部提告

謝國樑今（12）一早到安樂市場，在藍委羅智強、葉元之陪同下進行掃街。（翻攝謝國樑直播）

2024/10/12 08:45

〔記者黃子暘／新北報導〕基隆市長謝國樑罷免案明（13）日投票，謝國樑今一早到安樂市場，在藍委羅智強、葉元之陪同下進行掃街。針對有社群媒體消息指稱，晚間挺樑方選前之夜有國民黨市議員動員，出席可領100元交通費，謝國樑受訪說，他參與各式選舉至今未曾遭過起訴或司法裁決，他們不會做這樣的事情，如果有人要這樣做，就是明顯違法，他會請國民黨部稍後提告。

謝國樑說，所有競選活動就到今天晚上10點結束，誰沒守法就要付出代價，國民黨絕不會這樣做，請大家幫他們緊盯，是否真的有人要這樣做，還是造謠抹黑，現在有人在臉書上披露未經查證的消息，媒體就會大肆報導，最好方法就是他們按鈴申告，請檢警查清還大家清白。

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至於綠委沈伯洋站上罷樑宣傳車助講街掃，謝國樑說，説民進黨沒介入罷樑，全國人民都不會信，民進黨在不同階段做不同的事情，看選舉局勢決定下一步，這是全國民眾看在眼裡。

而今晚罷樑團體選前之夜邀請「罷韓四君子」張博洋助講，國民黨方面今日則請韓國瑜來陪同掃街，現場媒體提問是否擔心對韓國瑜的仇恨轉移到自己身上？謝國樑回應，基隆鄉親非常熱愛韓國瑜，知道他要來非常開心，很多里長反映，只要韓國瑜來，他們就會歡呼加持，沒有媒體所謂的「仇恨值」，基隆對罷韓四君子根本不認識、沒任何理解，基隆人張開雙臂竭誠歡迎韓國瑜。

對於罷樑的拜票簡訊廣發全國，是否認為罷樑團體經費充足？謝國樑表示，只要合法、不要栽贓抹黑，他都沒意見。

羅智強則嗆聲，2006年高雄市長選舉國民黨候選人黃俊英的走路工事件，最後還黃俊英清白時，黃早就落選了，呼籲民進黨不要鬧，走路工事件向來都是民進黨發動的，最後一天少玩這種把戲；至於沈伯洋，羅智強表示，這是不是就是民進黨人正在搞罷免？不要精神分裂，民進黨秘書長林右昌之前颱風天也發文批評謝國樑，請民進黨不要再說與罷樑無關。

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