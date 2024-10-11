重陽禮夾帶反罷免謝國樑文宣被控行賄 里長、國民黨主任不起訴

基隆市中正里長梁火龍與國民黨基隆市黨部中正區主任郭建芳遭舉發涉犯投票行賄罪。基隆地檢署火速偵結處分2人不起訴。（資料照）

2024/10/11 20:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正里里長梁火龍與國民黨基隆市黨部中正區主任郭建芳，分別被控在重陽敬老活動中藉發放禮品夾帶、發放反罷免文宣，雙雙被舉發涉犯投票行賄罪。基隆地檢署8日分案調查、密集蒐證後，今天（11日）火速偵結，檢方認定梁、郭犯罪嫌疑均不足，處分2人不起訴。

檢方認定，中正里長梁火龍辦公處8日上午循往例發放重陽敬老禮品，當時並未夾帶任何與選舉有關的文宣品，且重陽敬老禮品與選舉文宣是不同單位人員於同一時地各自發放，審酌發放重陽敬老禮品之際，不同意見之雙方陣營均有到場，梁火龍利用此次活動，眾多里民同一時間聚集在場時刻發放相關選舉文宣，各自尋求民意支持。

請繼續往下閱讀...

經檢方密集傳訊現場相關人員，查無有何人刻意利用重陽敬老禮品綁定特定立場之選舉文宣，進而影響選民投票意願情形，難認梁火龍、郭建芳及活動現場發放選舉文宣人員所為構成投票行賄罪，因此以梁、郭犯罪嫌疑均不足，處分2人不起訴。

至於在社群網站上PO文質疑梁火龍藉發送重陽敬老禮品夾帶反罷免文宣，與郭建芳在活動中發放反罷免文宣，涉違反公職人員選舉罷免法，也挨告意圖影響選舉而散佈不實訊息；檢方認定，張姓網友基於自身經驗及推論並上網貼文，主觀上並無憑空捏造不實情事進而試圖影響選舉結果之惡意，難認有意圖影響選舉而散布謠言或傳播不實訊息之情形，也處分不起訴。

基隆市長謝國樑罷免案13日就要投票，基隆地檢署主任檢察官陳照世呼籲，選舉、罷免同為憲法賦予人民之基本政治權利，不論贊成與否，均為基本政治權利之展現，企盼不同立場之人均能秉持理性、遵守法律相關規定，共同守護民主價值，基隆地檢署會全力偵辦各種干擾選舉的犯罪行為，針對可能觸法情形亦會迅速釐清，確保選舉能在不受不當干擾情況下，順利圓滿進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法