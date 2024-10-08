林右昌批護產是為強盜行為轉移焦點 謝國樑：謝謝不回應

謝國樑今天表示，林右昌任內東岸營運廠商大日公司被起訴，短報了市府應收的收入，在地檢署的起訴書載明，因此對林右昌的發言沒有太多回應。（資料照）

2024/10/08 13:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨秘書長林右昌昨天在臉書發文，對東岸商場爭議謝國樑所謂的護產只是為「強盜行為」轉移焦點，要求謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉。謝國樑今天表示，林右昌任內東岸營運廠商大日公司被起訴，短報了市府應收的收入，在地檢署的起訴書載明，因此對林右昌的發言沒有太多回應。

基隆東岸地下停車場與商場營運易主，增建2至4樓商場產權登記及市府深夜破門而入等爭議，現任市長謝國樑和前任市長林右昌兩人互槓。

林右昌昨在臉書貼文說，他在基隆市長任內創造新的公共空間及人本通行環境，才是東岸停車場促參案的目的，並不是商場，請謝國樑與國民黨為這陣子以來，惡意抹黑他的不實言論公開道歉。國民黨回應表示，林右昌指鹿為馬的技巧令人嘆為觀止，既然林右昌秘書長如此生氣氣，那國民黨就鄭重向林右昌前市長正式道歉：「對不起，本黨傷害林右昌的玻璃心」。

謝國樑今早到八斗子環保局清潔隊慰問清潔隊員時說，大日被起訴是事實，大日短報市府應收的收入，也在地檢署的起訴書載明。審計室目前也要求市府跟大日以及NET，追回短收的收入也是事實。

謝國樑表示，基隆市政府政風處在提供給基隆市議會的密件報告裡面，希望相關案件未來能由廉政署接手偵辦，也是不爭的事實，所以他對於林右昌的發言，沒有太多的回應。

林右昌也提及東岸商場2至4樓產權登記，僅是行政程序尚未完備，市府強制點移交，被控「強盜」行為，謝國樑所謂的護產只是為「強盜行為」轉移焦點，謝國樑則僅說「謝謝」，沒有回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法